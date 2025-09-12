Haberler

Almanya, EuroBasket 2025 Yarı Finalinde Finlandiya'yı Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi. Almanya, finalde Yunanistan veya Türkiye ile karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Antonio Conde (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

Almanya: Schröder 26, Obst 7, Theis 10, Bonga 10, Wagner 22, Oscar da Silva 2, Lo 2, Tristan da Silva 13, Thiemann 6

Finlandiya : Little 5, Grandison 5, Valtonen 6, Jantunen 12, Markkanen 16, Salin, Nkamhoua 21, Maxhuni 9, Muurinen 12, Gustavson

1. Periyot: 30-26

Devre: 61-47

3. Periyot: 81-73

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi.

Son dünya şampiyonu Almanya, 14 Eylül Pazar günü oynanacak finalde Yunanistan- Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Finlandiya ise aynı gün Yunanistan-Türkiye eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Kılıçdaroğlu, kayyum sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler

Kılıçdaroğlu, sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.