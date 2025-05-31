Almanya'da Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Sona Erdi

Almanya'da Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Sona Erdi
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Leipzig'de düzenlenen şampiyonada Türkiye, 2 altın madalya kazanırken, milli sporcular Adem Asil ve Ferhat Arıcan bireysel finallerde de mücadele etti. Adem Asil barfiks aletinde 5., Ferhat Arıcan paralel barda 7. sırayı elde etti.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 6'ncı ve son gününde erkekler bireysel barfiks ve paralel bar aletlerinin finalleri yapıldı.

Milli cimnastikçi Adem Asil, elde ettiği 13.633 puanla bireysel barfiks aletini 5. sırada tamamladı.

Bireysel paralel bar aletinin finalinde serisini sunan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da elde ettiği 12.033 puanla 7. oldu.

Milli sporcular, organizasyonda 7 finalde mücadele ederken, 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Organizasyonda madalya alan sporcuların isimleri ve aletleri şu şekilde:

Erkekler

Genel tasnif:

Altın: Adem Asil (Türkiye)

Gümüş: Leo Saladino (Fransa)

Bronz: Krisztofer Meszaros (Macaristan)

Yer aleti:

Altın: Luke Whitehouse (İngiltere)

Gümüş: Harry Hepworth (İngiltere)

Bronz: Minh Casali Lorenzo (İtalya)

Kulplu beygir:

Altın: Hamlet Manukyan (Ermenistan)

Gümüş: Mamikon Khachatryan (Ermenistan)

Bronz: Gabriele Targhetta (İtalya)

Halka:

Altın: Adem Asil (Türkiye), Eleftherios Petrounias (Yunanistan)

Bronz: Artur Avetisyan (Ermenistan)

Atlama masası:

Altın: Artur Davtyan (Ermenistan)

Gümüş: Jake Jarman (İngiltere)

Bronz: Nazar Chepurnyi (Ukrayna)

Paralel bar:

Altın: Nils Dunkel (Almanya)

Gümüş: Ian Raubal (İsviçre)

Bronz: Timo Eder (Almanya)

Barfiks:

Altın: Robert Tvorogal (Litvanya)

Gümüş: Andreas Toba (Almanya)

Bronz: Anthony Mansard (Fransa)

Takım:

Altın: İngiltere

Gümüş: İsviçre

Bronz: İtalya

Kadınlar

Genel tasnif:

Altın: Manila Esposito (İtalya)

Gümüş: Alba Petisco (İspanya)

Bronz: Ana Barbosu (Romanya)

Atlama masası:

Altın: Karina Schoenmaier (Almanya)

Gümüş: Valentina Georgieva (Bulgaristan)

Bronz: Lisa Vaelen (Belçika)

Asimetrik paralel:

Altın: Nina Derwael (Belçika)

Gümüş: Lili Czifra Bettina (Macaristan)

Bronz: Ana Barbosu (Romanya)

Denge aleti:

Altın: Nina Derwael (Belçika)

Gümüş: Ana Barbosu (Romanya)

Bronz: Sofia Tonelli (İtalya)

Yer aleti:

Altın: Ana Barbosu (Romanya)

Gümüş: Manila Esposito (İtalya)

Bronz: Alba Petisco (İspanya)

Takım:

Altın: İtalya

Gümüş: Almanya

Bronz: Fransa

Karışık takım:

Altın: Almanya

Gümüş: İngiltere

Bronz: İtalya

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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