Alman futbolunun efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer'in 78 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Beckenbauer, kariyerinde birçok başarıya imza attı ve 2 kez Altın Top ödülünün sahibi oldu. Milli takımla dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan efsane futbolcu, İstanbul'da vefat etti.
Alman futbolunun efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. 78 yaşında hayata gözlerini yuman Beckenbauer, kariyerinde birçok başarıya imza attı.
2 kez Altın Top ödülünün de sahibi olan Alman futbolcu, milli takımla dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL