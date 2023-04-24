Alman dergisinde Schumacher skandalı! Yapay zeka kullanarak sahte röportaj oluşturan editör kovuldu

10 yıl önce kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası uzun süre komada kalan ve yaşananlardan sonra hiçbir görüntü vermeyen efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher ile ilgili Alman dergisi Die Aktuelle'de bir röportaj yayınlandı. Ancak Schumacher ile yapıldığı söylenen röportajın bir yapay zeka robotu tarafından oluşturulduğu ortaya çıkınca kıyamet koptu. Dergi hemen harekete geçerek baş editör Anne Hoffmann'ın işine son verdi.

Alman Die Aktuelle dergisi büyük bir skandala imza attı. Dergi geçirdiği kaza sonrası 10 yıldır hiçbir demeç vermeyen ve sağlık durumu adeta sır olan efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher ile röportaj yaptığını duyurdu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

YAPAY ZEKAYA İLE SAHTE RÖPORTAJ OLUŞTURDU

Derginin kapağında Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın fotoğrafı yer alırken, "Arkadaşlarından gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Cevaplar tamamen ondan! Michael Schumacher, 54 yaşında!" ifadeleri kullanılmıştı. Röportajın bir yapay zeka robotu tarafından oluşturulduğunun ortaya çıkması üzerine ise adeta kıyamet koptu. Dergi hemen harekete geçerek baş editör Anne Hoffman'ın işine son verdi.

"BU TATSIZ VE YANILTICI YAZI ÇIKMAMALIYDI"

Derginin sahibi olan Funke medya grubu, Schumacher'in ailesinden özür diledi. CEO Bianca Pohlmann yaptığı açıklamada, "Bu tatsız ve yanıltıcı yazı çıkmamalıydı. Bizim ve okuyucularımızın Funke gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarını hiçbir şekilde karşılamıyor." ifadelerini kullandı.