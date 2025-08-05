Ally Samatta, Le Havre'ye Transfer Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Le Havre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tanzanyalı forvet, yeni takımında 70 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Le Havre'ye takımına transfer oldu.

Ligue 1 ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 70 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, 2022-2023 sezonunda ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

Temmuz 2023'de PAOK'a transfer olan Tanzanyalı futbolcu, Yunan ekibinde 64 maçta 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede

Haluk Bilginer'i bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sahte diplomalar' gelmeyince şikayet yağdı: Çoluk çocuğumun rızkından ayırdım

Pişkinliğin bu kadarı! Sahte diplomalar gelmeyince şikayet yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.