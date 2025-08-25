ALKÜ'lü Ciritçi Esra Türkmen, FISU 2025 Dünya Şampiyonu Oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, FISU 2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda cirit atışında şampiyon olan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli ciritçi Esra Türkmen'i tebrik ederek, plaket takdim etti.

ALKÜ öğrencisi milli ciritçi Esra Türkmen, geçtiğimiz ay Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda 59,90 metrelik rekor atışıyla şampiyon olarak zirveye adını altın harflerle yazdırmıştı. Şampiyon Esra Türkmen, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret ederek şampiyonluk başarısını anlattı. ALKÜ Senato Salonu'nda yapılan görüşmeye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Oğuz Karahan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Işık Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk ve Antrenör Ahmet Dalak katıldı.

Onur duyuyoruz

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada ALKÜ'nün adının uluslararası arenada gururla yükselmesinden büyük bir onur duyduklarını dile getirdi. Rektör Türkdoğan yaptığı konuşmada, "Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda 59,90 metrelik rekor atışıyla şampiyon olan öğrencimiz, milli ciritçimiz Esra Türkmen'i yürekten tebrik ediyorum. Genç bir sporcumuzun azimle ördüğü büyük başarının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu olağanüstü performans; üniversitemizin vizyonunun, spora verdiği emeğin ve gençlerimize duyduğumuz güvenin bir sonucudur. ALKÜ ailesi olarak ulusal ve uluslararası spor sahnelerinde böylesi güçlü varlık göstermekten onur duyuyoruz. Bu başarılarımız gibi çok yetenekli sporcu öğrencilerimizin aldığı onlarca birincilik ve derece bulunuyor. ALKÜ olarak güçlü ve azimli öğrencilerimizle başarılarımızın artacağına inanıyorum" dedi.

Şampiyonluk yolculuğunda kendisini destekleyen hocalarına teşekkür eden milli ciritçi Esra Türkmen, "Geçen sene yapılan organizasyonda şampiyonluğu az bir farkla kaçırmıştım. Bu seneki organizasyona daha güzel çalışarak hedefimize odaklandık. Üniversitemizin 10. yılında böyle bir şampiyonluk getirmek büyük bir onur kaynağı oldu. Çalışmalarım devam edecek ve bundan sonraki hedefim, Tokyo Dünya Atletizm Yarışmaları'nda birinci olmak" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü'nde görevli antrenör aynı zamanda Esra Türkmen'in antrenörü Ahmet Dalak, şampiyonluk getiren azimli çalışmalarını anlattı. Olimpiyat seviyelerinde sporcu yetiştirdiklerini değerlendiren Dalak, "Esra; çok yetenekli, disiplinli ve hızlı kavrayan bir sporcu. Onunla çalışmak çok keyifli. Şu anda çalışmalarımız planladığımız gibi gidiyor. Bu seneki hedefimizi bu şampiyonlukla gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz Tokyo'daki şampiyonada birinci olmak. Ana hedefimiz ise 2028 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak" şeklinde konuştu. - ANTALYA