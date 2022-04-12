Talisca imzayı attı mı? Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazancı, Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Talisca ve Sörloth için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle:

"AKADEMİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ PLANLARIMIZ VAR"

"Önemli olan havaalanı transferlerinden ziyade geliştirebileceğimiz yatırım transferleri. Akademimiz ile ilgili çok önemli planlarımız var. Mehmet Ekşi önderliğinde altyapıdan oyuncu çıkarma projesi devam edecek. Beşiktaş DNA'sında üretmek var. Başkanımızın talimatlarıyla oradaki fiziki şartları da geliştireceğiz.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLMAYI PLANLIYORUZ"

Üretmekten kastımız sadece Türk oyuncular değil. Son durağı Türkiye olan isimleri değil, burada bizimle beraber gelişecek oyuncular almayı planlıyoruz. Bu yaz Valerien Ismael önderliğinde yapacağımız hamlelerle şampiyonluğun en büyük adayı olmayı hedefliyoruz. Hocamız daha yeni geldi. Milli aradan sonra adam akıllı bir hafta çalışma fırsatı bulabildi. Vereceği rapor doğrultusunda hangi oyuncularla yola devam edilir, o karar verecek.

"14 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR"

Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım. 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor ancak hepsi şu an kadroda bulunan isimler değil. Futbolcularımız ile ilgili kararı hocamızın raporları doğrultusunda hareket edeceğiz.

GEDSON FERNANDES TRANSFERİ

Gedson Fernandes yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız. Hiç öyle bir niyetim yok. Ülkemizde bu iş doğru tanımlanmadığı için karmaşıklık yaşanıyor. Sportif direktörlük, teknik direktörlüğe giden bir yol olmamalı. Valerien Ismael ile yaptığımız çok farklı şu anda.

"ATIBA TEKNİK HEYETTE OLABİLİR"

Atiba simge oyuncularımızdan biri. Ailemizden biri, kaptanımız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın. Konuşulabilir.

"SÖRLOTH VE TALISCA NEDEN OLMASIN?"

Sörloth ve Talisca, çok değerli oyuncular. Hocanın sistemi çerçevesinde, futbolun ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı çerçevesinde olursa, neden olmasın! Sörloth ve Talisca olursa ne güzel, olmasa bile Valerien Ismael durumunda olduğu gibi başka oyuncular gelirse 'Kim bunlar' denecek. Sahaya çıkınca düşünceler değişecek.

NEDEN VALERIEN ISMAEL?

Takımımızda oyun formatının nereye doğru gideceği konusunda çok iyi bir dönemdeyiz. Farklı hocalara bakmış olmamız kimseyi yanıltmasın. Önemli olan kulübümüzle uyumuydu. Hocamızla görüşürken maddi kısmı en sona bıraktık. Ortak nokta şuydu; Valerien'in bir listesi var ama listede isim yok. Kendi kriterlerine uyan oyuncuların katılmasını istiyor. U19 takımıyla ilgili deçalışıyor. Beğendiği isimler var. Onları kampa götürecek.

"GELECEK SEZON MAAŞ BÜTÇEMİZ 25 MİLYON EURO"

Gelecek sezon maaş bütçemiz 25 milyon euro seviyesinde olacak. Burayı bir basamak olarak görecek futbolcuları ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Böyle olunca bonservis ücreti de ödenir.

"BELİRLEYİCİ OLAN HOCANIN RAPORU"

Larin ile görüşmelerimiz yaz ayından beri devam ediyor. Konu maddi. Olumsuz bir durum var diyemem, Valerien hocamızın da raporu doğrultusunda görüşmelerimiz devam edecek. Larin, çok değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Şu anda net bir karar yok. Valerien'in vereceği rapor doğrultusunda her ikisi için de girişim olabilir. Belirleyici olan hocanın raporu. Ne bu iki oyuncu, ne diğer oyuncularla alakalı hocanın raporu yok."

Sizce Beşiktaş'ın bu sezon hayal kırıklığı yaratan transferi hangisi? #Beşiktaş | #BJK — Haberler (@Haberler) April 11, 2022

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