Alınmadık kupa bırakmayan Lionel Messi, en büyük üzüntüsünü ilk kez dile getirdi

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, tarihi zafer sonrası röportaj verdi. En büyük üzüntüsünü açıklayan Messi, "Kupayı bana Diego'nun (Maradona) vermesini veya en azından bu zaferleri görmesini, Arjantin'i yeniden dünya şampiyonu olarak görmesini isterdim." ifadelerini kullandı.

Birçok futbol otoritesi tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, tarihi Dünya Kupası zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. En büyük üzüntüsünü söyleyen Arjantinli yıldız, başarabileceği her şeyi başardığını da belirtti.

"ARJANTİN'İ YENİDEN DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK GÖRMESİNİ İSTERDİM"

En büyük üzüntüsünü açıklayan Lionel Messi, "Kupayı bana Diego'nun (Maradona) vermesini veya en azından bu zaferleri görmesini, Arjantin'i yeniden dünya şampiyonu olarak görmesini isterdim." ifadelerini kullandı.

"TÜM BUNLARIN GERÇEKLEŞECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Arjantinli yıldız ayrıca, "Kariyerimin sonunda bir devri kapatıyorum. Milli takımla hep hayalini kurduğum şeyleri başardım. Kariyerimde daha önce her şeyi bireysel olarak elde etmiştim. Milli takıma başarı ise kariyerimi benzersiz bir şekilde bitirmekle ilgiliydi. Tüm bunların gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Şu anda hiçbir şikayetim yok ve daha fazlasını isteyemem. Copa America ve Dünya Kupası'nın kazandık, geriye yapacak hiçbir şey kalmadı." dedi.