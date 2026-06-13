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Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçının ardından

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 88-80 yenen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, oyuncularının büyük kahramanlık gösterdiğini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, oyuncularının "büyük kahramanlık" gösterdiğini söyledi.

Alimpijevic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamasında, "Seride 1-0 öne geçtik. Şimdi dinlenmemiz ve ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor. Bu kadar eksiğe rağmen bu kadar sert bir seriyi böyle iyi oynamak bizim için sevindirici." diye konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmada etkili performans gösteren Berk Uğurlu ile ilgili bir soruya ise "Her maç farklı oyuncu öne çıkabiliyor. Bugün de Berk öne çıktı ama biz takım olarak kazandık." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Süha Gür
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