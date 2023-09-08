Aliağaspor, yeni sezon öncesi bir araya geldi

Aliağaspor Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecekleri yeni sezon öncesi bir etkinlik düzenledi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, takımın başarılı olacağına inandıklarını ve Aliağa'nın sportif anlamda daha üst seviyelere çıkacağını belirtti.

Aliağa'yı 15 yıl sonra profesyonel ligde temsil edecek TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup ekibi Aliağaspor Futbol Kulübü, sezon öncesi bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Volkan Gürler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, daire amirleri, kurum müdürleri, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve yönetimi, teknik kadro, altyapı antrenörleri, siyasi parti yöneticileri, oda başkanları ile futbolcular katıldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarına inandıklarını ve Aliağa'nın sportif anlamda çok daha üst noktalara geleceğini söyledi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda takımın yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtılırken, Başkan Serkan Acar'ın isteği üzerine Aliağa'nın simge anıtlarından olan zeybek oynayan Atatürk Anıtı görselinin yer aldığı 100'üncü yıl özel forması büyük ilgi gördü.

Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, 4 yıldır başarı için emek harcadıklarını, 3'üncü Lig'de yeni bir serüvene başlayacaklarını dile getirip, "Sezon sonunda Aliağa olarak hep beraber şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.