Haberler

Aliağaspor FK, Yeni Malatyaspor'u 8-1 Mağlup Etti

Aliağaspor FK, Yeni Malatyaspor'u 8-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Aliağaspor FK, evinde oynadığı maçta Yeni Malatyaspor'u 8-1 gibi farklı bir skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Muammer Sarıkaya ve Malik Karaahmet'in öne çıktığı goller kaydedildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Aliağaspor FK, evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 8-1 mağlup etti.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Berat Can Taşkesen, Hakan Özler, Mertcan Tezcan

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin (Necati Özdemir dk. 70), Erhan Kartal, Musa Şahindere, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 60), Muammer Sarıkaya (Mustafa Saymak dk. 82), Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere, Malik Karaahmet (Eray Akar dk. 82), Göktuğ Yılmaz (Hakan Demir dk. 60)

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Miraç Küçük dk. 78), Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Emirhan Yılmazer dk. 78), Ferhat Canlı, Enes Nas, Emir Ulusoy, Kerem Altunışık (Kemalcan Esen dk. 60), Murat Şamil Güler (Eray Şişman dk. 60), Osman Katipoğlu, Talha Garip

Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 13, Malik Karaahmet (dk. 23, 45, 63 ve 65), Mertcan Açıkgöz dk. 42), Sergen Piçinciol (dk. 69), Ahmet İlhan Özek (dk. 83) (Aliağaspor FK), Eray Şişman (dk. 72) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Osman Katipoğlu (dk. 73) (Yeni Malatyaspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı

Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.