Aliağaspor FK, İnegöl Kafkas Gençlikspor'u mağlup etti

TFF 3. Lig'in 3. haftasında Aliağaspor FK, kendi sahasında İnegöl Kafkas Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Emirhan Karagülle ve Seçim Can Koç kaydetti.

TFF 3. Lig'in 3. haftasında kendi sahasında İnegöl Kafkas Gençlikspor ile karşılaşan Aliağaspor FK, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı. Seyircisi önünde iyi bir futbol sergileyen ev sahibi takımın gollerini 24'te Emirhan Karagülle, 90+7'de ise Seçim Can Koç kaydetti.

Hakemler: Burak Filik, Mehmet Saldıraner, Yusuf Şimşek

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt (Ahmet Gülay dk. 74), Ahmet Uzun (Hakan Demir dk. 69), Emirhan Karagülle (Yasin Tosun dk. 74), Berkay Görmez (Enes Bakal dk. 90), Mehmet Uysal (Seçim Can Koç dk. 74), Oğuzhan Yıldırım, Doğukan Nelik, Sinan Akgöl, Mehmet Fuat Gölbaşı

İnegöl Kafkas Gençlikspor: Ömer Can, Kerem Dönertaş (Yavuz Selim Taşer dk. 53), Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Orkan Çınar (Cihan Çimen dk. 46), Batuhan Doğrukıran (Ekrem Kayılıbal dk. 46), Ömer Faruk Boz (Samet Günhan dk. 53), Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yusuf Kılıç (Hakan Öztürk dk. 75), Onur Kızıltaş

Goller: Emirhan Karagülle (dk. 24), Seçim Can Koç (dk. 90+7) (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Kadir Kurt (Aliağaspor FK), Kerem Dönertaş (İnegöl Kafkas Gençlikspor) - İZMİR