Aliağaspor FK'dan üst üste transferler

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yeni sezonuna güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, transfer çalışmalarını hızlandırırken, sarı siyahlı yönetim üst üste bazı futbolcuları renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yeni sezonuna güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK, transfer çalışmalarını hızlandırırken, sarı siyahlı yönetim üst üste bazı futbolcuları renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Aliağaspor FK, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Çiğli Belediyespor'dan santrafor Bartu Umut, Siverek Belediyespor'dan stoper Mustafa Çay, Eynesil Belediyespor'dan İsmail Berkan Gürel, Kızılcabölükspor sol kanat oyuncusu Kaan Akman, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Burak Evren ve Nazilli Belediyespor'dan kaleci Alper Yusuf Günaydın ile anlaşmaya varan sarı siyahlı yönetim, 6 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Sarı siyahlı kulüp, 3. lig takımlarından Sancaktepe Belediyespor takımının 21 yaşındaki kalecisi Ahmed Furkan Özdemir'i kadrosuna transfer etti. Anlaşma sağlanan Ahmed Furkan Özdemir ile Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete'nin de katılımıyla kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Öte yandan sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Aliağa'nın futboldaki güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift idman yapan sarı siyahlılar, sabah saatlerinde Aliağa Gençlik Merkezinde yaptığı kuvvet çalışmasının ardından akşam antrenmanını Aliağa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Sorumlu Ali Beykoz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular; denge, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. - İZMİR