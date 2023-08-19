Aliağaspor FK, Amatör Futbol Kulüpleriyle İş Birliği Protokolü İmzaladı

Aliağaspor FK, Türk sporuna başarılı sporcular kazandırmak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, ilçede kurulmuş olan amatör futbol kulüpleriyle iş birliği protokolü imzaladı.

Aliağa FK Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; Aliağa FK Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete, Ağa Spor Koordinatörü Murat İçöz, Aliağa Körfez Spor Yöneticisi Koordinatörü Hakan Kılınç, Aliağa Genç Spor Yöneticisi Yunus Gencigör ve Aliağaspor FK Genel Müdürü İsmet Oğul ile Altyapı Koordinatörü Murat Topal katıldı.

Turgay Mete: "Bu tür projelere imza atarken sürekliliği önemsiyoruz"

Törende kısa konuşma yapan Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete, "Aliağa Futbol Kulübü olarak bu projeyle birlikte olmaktan mutluyuz. Uzun zamandır Aliağa'da aynı düşünceye sahip, Aliağa'mızda bulunan güzide amatör kulüplerimiz ile iş birliği yapmak istiyorduk. Geçirdiğimiz bu projeyle altyapımızda çok daha fazla yetenekli sporcu sayısına ulaşmış olacağız. Aliağa Futbol Kulübü olarak altyapımızdan kendi yıldızlarımızı çıkarmak istiyoruz. Bu da tabi belli bir süreç istiyor. Bu tür projelere imza atarken sürekliliği önemsiyoruz. Altyapımızdaki çocuklarımıza parlak bir gelecek sunmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Nitelikli eğitim vermeye devam edeceğiz"

Yapılan iş birliği anlaşmasının ardından açıklama yapan Ağa Spor Koordinatörü Murat İçöz, "Aliağa Futbol Kulübü'yle iş birliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Yaptığımız iş birliği sözleşmesiyle çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmeleri adına yeterli gelişime ulaşmış futbolcularımızı, Aliağa Futbol Kulübümüze kazandırmak için nitelikli eğitim vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aliağa Körfez Spor Koordinatörü Hakan Kılınç ise, Aliağa futbolunun gelişmesi ve yetenekli oyuncuların iyi noktalara taşınması için Aliağa Futbol Kulübü ile yapılan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. - İZMİR