FIBA Avrupa Kupası: Zaragoza: 76 Aliağa Petkimspor: 71

FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'ndaki 5. maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda İspanya'nın Zaragoza takımına 76-71 mağlup oldu. Bu, İzmir temsilcisinin gruptaki ilk mağlubiyeti oldu.

Salon: Zaragoza, Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Barkauskas Juozas (Litvanya) Binders-Coders Elvis (Letonya) Cotrobas-Dascalu Vlad-Theodor (Romanya)

Casademont Zaragoza: Robinson, Spissu 8, Yusta 8, Washington 14, Gonzalez,Fernandez 6, Lukic 3, Rodriguez 7, Bermudez, Stephens 12, Koumadje 5, Traore 4

Başanntrenör: Isa Ramirez

Aliağa Petkimspor: Efianayi 21, Blumbergs 11, Whittaker 5, Franke 8, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 14, Troy Selim Sav 4, Boran Güler, Floyd

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1.? 'Periyot: 28-13

Devre: 46-35

3.' 'Periyot: 68-55 - İZMİR

