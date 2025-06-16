Aliağa Petkimspor, Yunus Emre Sonsırma ile Anlaşma Sağladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, 2023-2024 sezonunda kaptanlık yapacak olan Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna dahil etti. Sonsırma, geçtiğimiz sezonu Manisa Basket takımında geçirmişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda kaptanlığımızı yapan Yunus Emre Sonsırma, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuzda yeniden aramızda." ifadelerine yer verildi.
32 yaşındaki deneyimli guard geçtiğimiz sezonu Manisa Basket takımında tamamlamıştı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor