Haberler

Aliağa Petkimspor, Peristeri deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Peristeri deplasmanında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda yarın Yunan temsilcisi Peristeri ile deplasmanda liderlik mücadelesi verecek. İki maçta galip gelen İzmir ekibi, rakibini yenmesi halinde çeyrek finale büyük bir avantaj sağlayacak.

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda yarın deplasmanda Yunan temsilcisi Peristeri ile liderlik mücadelesi verecek.

FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda ilk iki maçını kazanan Aliağa Petkimspor, yarın Yunan ekibi Peristeri ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Andreas Papandreou Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup etmesi halinde kalan 3 maç öncesinde çeyrek finale yükselmek için büyük bir avantaj yakalayacak.

Özhan Çıvgın'ın öğrencileri, gruptaki ilk iki maçında deplasmanda Sassari'yi, iç sahada ise Basket Zaragoza'yı mağlup etmeyi başardı.

İzmir ekibi, bu maçın ardından rövanşlara başlayacak ve haftaya İtalyan temsilcisi Sassari'yi konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı