Aliağa Petkimspor, Yukatel Denizli'yi 85-81 yendi; Orhun Ene kaliteyi yükseltecek

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, "Basketbol kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Denizli'yı 85-81 mağlup etti. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın ikinci yarısında daha iyi organize olmamız lazımdı. İyi mücadele ettik. Zor bir maç oldu. Yukatel Denizli'yi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Saha içindeki atmosferi ve basketbol kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı