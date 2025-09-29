Aliağa Petkimspor, Yeni Sezonda Farklı Bir Başlangıç Yaptı

İZMİR'in basketbolda Avrupa arenasındaki tek temsilcisi olarak kalan Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde sezona farklı bir başlangıç yaptı. Yeni kadrosuyla Karşıyaka'yı İzmir derbisinde farkı 30 sayıya kadar çıkardığı maçta 85-73 yenen Petkimspor moral tazeledi. Ligde haftaya 6 Ekim'de Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Petkimspor, Avrupa'da FIBA Europe Cup C Grubu'nda yer alacağı sezona da 15 Ekim'de Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u ağırlayarak başlayacak.

