Haberler

Aliağa Petkimspor, Yeni Sezonda Farklı Bir Başlangıç Yaptı

Aliağa Petkimspor, Yeni Sezonda Farklı Bir Başlangıç Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in basketboldaki temsilcisi Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 85-73 yenerek sezona moralli bir başlangıç yaptı. 6 Ekim'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan takım, 15 Ekim'de FIBA Europe Cup'ta CSM Corona Brasov'u ağırlayacak.

İZMİR'in basketbolda Avrupa arenasındaki tek temsilcisi olarak kalan Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde sezona farklı bir başlangıç yaptı. Yeni kadrosuyla Karşıyaka'yı İzmir derbisinde farkı 30 sayıya kadar çıkardığı maçta 85-73 yenen Petkimspor moral tazeledi. Ligde haftaya 6 Ekim'de Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Petkimspor, Avrupa'da FIBA Europe Cup C Grubu'nda yer alacağı sezona da 15 Ekim'de Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u ağırlayarak başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı

Tam 17 bıçak darbesi! Talihsiz kadına bunu yapan komşusu
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.