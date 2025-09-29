Aliağa Petkimspor, Yeni Sezonda Farklı Bir Başlangıç Yaptı
İzmir'in basketboldaki temsilcisi Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 85-73 yenerek sezona moralli bir başlangıç yaptı. 6 Ekim'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan takım, 15 Ekim'de FIBA Europe Cup'ta CSM Corona Brasov'u ağırlayacak.
İZMİR'in basketbolda Avrupa arenasındaki tek temsilcisi olarak kalan Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde sezona farklı bir başlangıç yaptı. Yeni kadrosuyla Karşıyaka'yı İzmir derbisinde farkı 30 sayıya kadar çıkardığı maçta 85-73 yenen Petkimspor moral tazeledi. Ligde haftaya 6 Ekim'de Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Petkimspor, Avrupa'da FIBA Europe Cup C Grubu'nda yer alacağı sezona da 15 Ekim'de Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u ağırlayarak başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor