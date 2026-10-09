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Aliağa Petkimspor, yarın Körfez Basket'i saat 15.30'da ağırlayacak

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Aliağa Petkimspor, yarın Körfez Basket'i saat 15.30'da ağırlayacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, yarın Körfez Basket'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. İki takım da ilk iki haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndi ilk iki haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor yarın Körfez Basket'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bu sezon Manisa'dan Kocaeli'ye taşınarak isim değiştiren Körfez Basket de ilk haftaları 1 galibiyet, 1 yenilgiyle geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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