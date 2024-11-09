Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'a Mağlup Oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Türk Telekom'a 68-75 mağlup oldu. Maçın detayları ve oyuncu performanslarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Türk Telekom'a 68-75 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak
Aliağa Petkimspor: Russell 9, Tyree 4, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 13, Echenique 10, Van Beck 13, Wright, Troy Selim Şav 12, Yavuz Gültekin 5
Başantrenör: Burak Gören
Türk Telekom: Brown 16, Emre Melih Tunca 5, Angola 12, Bess 14, Makoundo 9, Berkan Durmaz 4, İsmet Akpınar, Alexander 4, Mahir Ağva, Hanlan 11, Kaan Berk Tarla
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 19-20 (Türk Telekom lehine)
Devre: 33-47 (Türk Telekom lehine)
3. periyot: 47-61 (Türk Telekom lehine) - İZMİR