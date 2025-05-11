Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u Yenerek Küme Düşürdü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u 87-78 yenerek, Yalovaspor'un küme düşmesine neden oldu. Maç 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanda Semt 77 Yalovaspor'u 87-78'lik skorla yendi. Bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Semt77 Yalovaspor oldu.
Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk
Semt 77 Yalovaspor : Griffin 16, Kadir Bayram 9, Krampelj 18, Ege Özçelik 2, Sherfield 10, Boran Güler 2, Peterka 9, Yiğit Onan 12, Melih Kapucu
Başantrenör : Candost Volkan
Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Van Beck 30, Williams 9, Troy Selim Şav 5, Tyree 10, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 8, Echenique 9, Kılıçarslan Şenkahya 2
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 22-22
Devre: 41-44 (Aliağa Petkimspor Lehine)
3. Periyot 53-62 ( Aliağa Petkimspor Lehine) - İZMİR