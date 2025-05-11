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Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u Yenerek Küme Düşürdü

Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u Yenerek Küme Düşürdü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u 87-78 yenerek, Yalovaspor'un küme düşmesine neden oldu. Maç 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanda Semt 77 Yalovaspor'u 87-78'lik skorla yendi. Bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Semt77 Yalovaspor oldu.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk

Semt 77 Yalovaspor : Griffin 16, Kadir Bayram 9, Krampelj 18, Ege Özçelik 2, Sherfield 10, Boran Güler 2, Peterka 9, Yiğit Onan 12, Melih Kapucu

Başantrenör : Candost Volkan

Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Van Beck 30, Williams 9, Troy Selim Şav 5, Tyree 10, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 8, Echenique 9, Kılıçarslan Şenkahya 2

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 22-22

Devre: 41-44 (Aliağa Petkimspor Lehine)

3. Periyot 53-62 ( Aliağa Petkimspor Lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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