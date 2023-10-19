Aliağa Petkimspor, Samsunspor'a konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Samsunspor'a konuk olacak. İzmir ekibi 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ligde 8. sırada yer alırken, ev sahibi Samsunspor ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 14. basamakta bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Samsunspor'a konuk olacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Mücadele, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ligde 8. sırada yer alırken, ev sahibi Samsunspor ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 14. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği mücadeleyi Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR