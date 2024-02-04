Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor'u 93-83 yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor'u 93-83 yendi. Aliağa Petkimspor, müsabakanın ilk 2 dakikasında aradaki farkı 9 sayıya çıkardı ve rakibini geçmesine izin vermedi. Son periyotta farkı açan Aliağa Petkimspor, müsabakadan galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Çağlar Özkan

Aliağa Petkimspor: Efianayi 19, Yunus Sonsırma 5, Thomas 16, Aldridge 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Zoriks 9, Mahir Ağva 10, Yavuz Gültekin 2, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor, Ata Can Atsüren

Reeder Samsunspor : Henry 14, Göktuğ Baş 14, Kyser 12, Levi 17, Washington 24, Tarık Sezgün 2, Bora Satır, Arda Berk Kaya, Muhammed Doğan Şenli

1. periyot: 24-23

Devre: 47-44

3. periyot: 69-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor'u 93-83 yendi.

Müsabakanın ilk 2 dakikasında aradaki farkı 9 sayıya (12-3) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Reeder Samsunspor, 5. dakikada 14-14 eşitliği yakaladı. Rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen Aliağa Petkimspor, periyodu 24-23 üstün tamamladı.

İkinci periyotta 14. dakikada Tarık'ın basketiyle 33-31 öne geçen rakibi karşısında Thomas'la etkili olan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 47-44 üstün gitti.

Üçüncü periyotta farkı 7 sayıya kadar (59-52) çıkaran Aliağa Petkimspor, periyodu 69-62 önde bitirdi.

Son periyotta aradaki farkı açan Aliağa Petkimspor, müsabakadan 93-83 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Samsunspor Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title