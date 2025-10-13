Aliağa Petkimspor, Philip Scrubb ile Sözleşme İmzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 33 yaşındaki Kanadalı oyun kurucu Philip Scrubb ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce ligimizde Bahçeşehir Koleji formasıyla mücadele eden, 2018 yılında Basketball- Bundesliga'da sayı kralı olma başarısını gösteren ve Kanada Milli Takımı forması giyen Philip Scrubb, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.