Haberler

Aliağa Petkimspor, Philip Scrubb ile Sözleşme İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Kanadalı oyun kurucu Philip Scrubb ile anlaşmaya vardı. Scrubb, geçmişte Bahçeşehir Koleji'nde oynamış ve 2018'de Basketball-Bundesliga'da sayı kralı olmuştur.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 33 yaşındaki Kanadalı oyun kurucu Philip Scrubb ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce ligimizde Bahçeşehir Koleji formasıyla mücadele eden, 2018 yılında Basketball- Bundesliga'da sayı kralı olma başarısını gösteren ve Kanada Milli Takımı forması giyen Philip Scrubb, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'den Gazze'ye destek: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri bağışlanacak

Milli maç öncesi TFF'den Gazze kararı
İstanbul'un göbeğinde dehşet: Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı

"Evliyim" yalanıyla oda kiraladığı genç kızın hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.