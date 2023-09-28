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Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka ile İzmir derbisine çıkacak

Aliağa Petkimspor, sezonun ilk maçında P. Karşıyaka ile karşılaşacak. Aliağa Petkimspor, kadrosuna önemli oyuncuları katarak yeni sezona hazırlandı. İki takım arasında yapılan hazırlık maçında Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka'yı mağlup etti.