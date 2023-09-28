Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka ile İzmir derbisine çıkacak
Aliağa Petkimspor, sezonun ilk maçında P. Karşıyaka ile karşılaşacak. Aliağa Petkimspor, kadrosuna önemli oyuncuları katarak yeni sezona hazırlandı. İki takım arasında yapılan hazırlık maçında Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka'yı mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezonun ilk maçında bir diğer İzmir takımı P. Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.
Yeni sezon öncesi kadrosuna Kristers Zoriks, David Efianayi, Tayfun Erülkü, Yunus Emre Sonsırma, Emre Tanışan, Mahir Agva, Khyri Thomas gibi önemli oyuncuları katan Aliağa Petkimspor, sezonun ilk maçını 1 Ekim Pazar günü İzmir derbisiyle açacak. P. Karşıyaka ile oynanacak müsabaka saat 13.00'de Aliağa Belediye Spor Salonu'nda oynanacak.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde hazırlık maçında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka'yı 86-69 mağlup etmeyi başardı. - İZMİR