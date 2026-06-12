Aliağa Petkimspor, OzanYılmaz'ı transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, geçen sezon Esenler Erokspor'da forma giyen genç oyun kurucu Ozan Yılmaz ile anlaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor forması giyen genç oyun kurucu Ozan Yılmaz, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı