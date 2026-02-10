Haberler

Petkimspor Avrupa'da liderlik sınavında

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen Aliağa Petkimspor, liderlik biletini almak için Peristeri ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 18.00'de İzmir'de başlayacak.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda bitime 2 hafta kala çeyrek finale çıkmayı garantileyen Aliağa Petkimspor yarın son grup maçında kendisi gibi finallere adını yazdıran Peristeri'yi liderlik biletini almak için ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Grupta oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan iki ekipten son maçı kazanan takım lider olarak çeyrek finale yükselip saha avantajını eline geçirecek. Yunan ekibini ilk maçta deplasmanda 21 sayı farkla 82-61 yenen Türk temsilcisi her türlü galibiyette grup lideri olarak adını son 8'e yazdıracak.

Petkimspor rakibine yenilirse ise grup ikincisi olarak çeyrek finale kalacak. Petkim, çeyrek finalde M Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Bilbao Basket veya PAOK'la eşleşecek. İzmir ekibi yarın kazanıp liderliğini korursa çeyrek finalde M Grubu'nun ikincisi, ikinci olursa ise lideriyle oynayacak. Bu grupta İspanyol ekibi Bilbao Basket 5'te 5 yaparak liderliği çok büyük oranda garantiledi. Bu sezon Europe Cup'ta oynadığı toplam 11 maçın 10'unu kazanan Bilbao, yarın son maçta konuk olacağı 4 galibiyeti olan PAOK'u ilk maçta 22 sayı farkla 95-73 yenerek ikili averaj üstünlüğünü de büyük oranda eline geçirdi.

