Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Khyri Thomas'ı kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımı Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Khyri Thomas ile yeniden anlaştı. Thomas, 2023-2024 sezonunda da forma giymişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Khyri Thomas'ı transfer etti.
İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda da formamızı giyen Khyri Thomas, 'birlikte hedefe' yolculuğumuzda yeniden aramızda." denildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir