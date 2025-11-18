Haberler

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Kupası'nda Son Sınavına Çıkıyor

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Kupası'nda Son Sınavına Çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Europe Kupası C Grubu'ndaki lider Aliağa Petkimspor, CSM Oradea ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, grubu zirvede tamamlamak için deplasmanda zafer peşinde.

FIBA Europe Kupası C Grubu'nda son olarak evinde AEK Larnaka'yı 101-58 mağlup ederek 5 maç sonunda 4 galibiyetle liderlik koltuğunu koruyan Aliağa Petkimspor yarın gruptaki son sınavında kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan Rumen takipçisi CSM Oradea'ya konuk olacak. Oradea Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Rakibini İzmir'de 84-73 mağlup eden İzmir ekibi deplasmanda da kazanarak grubu zirvede tamamlamayı hedefliyor. Grup birincisi olan 10 takım ile ikinci sırayı alacak en iyi 6 takım, 4 ayrı gruptan oluşacak ikinci turda çeyrek final mücadelesi verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.