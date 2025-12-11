Haberler

Petkimspor'dan İtalya zaferi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i yenen Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2'nci tur N Grubu'nda Dinamo Sassari'yi 76-72 yenerek çeyrek final mücadelesine iddialı bir başlangıç yaptı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta güçlü rakibi Anadolu Efes'i deplasmanda yenerek sükse yapan Aliağa Petkimspor, Avrupa'da da ilk turu geçtikten sonra FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'na çok iyi bir başlangıç yaptı. İtalya deplasmanında Dinamo Sassari'yi 76-72 yenen temsilcimiz çeyrek final yarışında grupta iddiasını ilk maçtan kanıtladı. Petkimspor'da Frankie 18, Whittaker ve Blumbergs 12 sayı üretirken iyi savunma İtalya'da galibiyeti getirdi. İzmir ekibi gruptaki sonraki maçında 17 Aralık Çarşamba günü İspanyol rakibi Casademont Zaragoza'yı konuk edecek.

