Bilbao Basket: 69-77

Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında son şampiyon Bilbao Basket'e 77-69 mağlup oldu. Karşılaşma, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Rövanş maçı 18 Mart'ta İspanya'da yapılacak.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Stylianos Simenoidis (Yunanistan), Blaz Zupancic (Slovenya), Nermin Hodzic (Almanya)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 12, Efianayi 10, Franke 13, Blumbergs 13, Sajus 6, Floydc8, Jaylon Brown, Mustafa Kurtuldum, Yunus Sonsırma 3, Troy Selim Şav 4

BILBAO BASKET: Jaworski 10, Hilliard 19, Petrasek 10, Pantzar 6, Hlinason 11, Normantas 7, Krampelj 7, Bagayoko 3, Font 3, Lazarevic 1

1'İNCİ PERİYOT: 17-23

DEVRE: 35-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-54

5 FAUL: Whittaker (39.55) (Aliağa Petkimspor)

FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, kupanın son şampiyonu olan rakibi Bilbao Basket'e evinde 77-69 mağlup oldu. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyot 17-23, devre 35-35, üçüncü periyot 52-54 tamamlanırken son periyotta rakibine geçilen Petkimspor salondan mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Petkimspor yarı finale kalmak için ilk maçta 8 sayı farkla mağlup olduğu rakibini en az 9 sayı farkla yenmeye çalışacak.

500

