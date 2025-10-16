Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'a İyi Başladı

FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk hafta maçında evinde Romanya temsilcisi CSM Corona Brasov'u 85-74 mağlup eden Aliağa Petkimspor bu sezon Avrupa macerasına iddialı giriş yaptı. Geçen sezon Avrupa kupalarındaki ilk yılında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elemelerden çıkarak grup aşaması ve Play-In etabı sonrası adını son 16 takım arasına yazdırmayı başaran temsilcimiz bu sezon da iddiasını kanıtladı. Grup lideri olarak işini şansa bırakmadan ikinci tura kalmak isteyen Petkimspor ikinci maçında 22 Ekim'de Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK Larnaca deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor