Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

BASKETBOL Süper Ligi'nde zor günler geçiren Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda lider Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Maç, Enka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralarda yer alan, FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur Grubu'nda ise liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor yarın evinde güçlü rakibi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Son olarak EuroLeague mücadelesinde İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını evinde 84-71 yenen Fenerbahçe, ligde son 4 maçını kazandı. Aliağa Petkimspor da Avrupa arenasında İtalyan Sassari'yi evinde 82-70 yenmişti. İzmir temsilcisi ligde ise son 4 maçını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
