Aliağa Petkimspor, Safiport Erokspor deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Safiport Erokspor deplasmanında
FIBA Europe Cup çeyrek finalinde Bilbao Basket'e yenilerek yarı finale kalma şansını zorlaştıran Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Safiport Erokspor ile karşılaşacak. Ligde son 9 maçından 8'ini kaybeden Petkimspor, Erokspor'a karşı zorlu bir mücadele verecek.

FIBA Europe Cup'taki çeyrek final mücadelesinde evinde Bilbao Basket'e yenilerek yarı finali zora sokan Aliağa Petkimspor yarın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'da Safiport Erokspor deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Petkimspor 6 galibiyetle düşme barajının 2 galibiyet üzerinde yer alıyor. Erokspor ise ilk sezonunu geçirdiği ligde 12 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor. Petkim bu mücadelenin ardından çarşamba günü İspanya'da Bilbao'yla Avrupa'da rövanş maçı oynayacak.

