Aliağa Petkimspor, David Efianayi ile Anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 2023-2024 sezonunda yeniden David Efianayi ile anlaştığını duyurdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu David Efianayi ile yeniden anlaştı.
İzmir ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, takımda 2023-2024 sezonunda da forma giyen David Efianayi'nin yeniden transfer edildiği belirtildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor