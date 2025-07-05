Aliağa Petkimspor, David Efianayi ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu David Efianayi ile yeniden anlaştı.

İzmir ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, takımda 2023-2024 sezonunda da forma giyen David Efianayi'nin yeniden transfer edildiği belirtildi. - İZMİR