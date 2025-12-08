Haberler

Özhan Çıvgın: "Bizim için çok önemli bir galibiyet"

Özhan Çıvgın: 'Bizim için çok önemli bir galibiyet'
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda A. Efes'i 96-92 mağlup ederek 4. galibiyetini elde etti. Başantrenör Özhan Çıvgın, galibiyetin kendileri için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, A. Efes maçının ardından, "Bizim için önemli bir galibiyet" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda A. Efes'i 96-92 mağlup etti. Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken A. Efes ise 4. kez mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, açıklamalarda bulundu. Çıvgın, önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, biraz sıkışmıştık. Sıkıntılar yaşasak da milli arayı iyi geçirdik, çok iyi çalıştık. Maç sonunu biraz daha iyi geçirebilirdik. Kazanmaya ihtiyacımız olduğu için maç sonu stres yaptık, daha rahat bitirebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, önemli bir galibiyet ama bu daha hiçbir şey değil. Bu galibiyeti cebimize koyup yolumuza devam etmemiz lazım. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
