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Aliağa Petkimspor'da Yiğit Onan ilk 7 maçta 10.5 sayı ortalaması yakaladı

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Aliağa Petkimspor'da Yiğit Onan ilk 7 maçta 10.5 sayı ortalaması yakaladı
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İlk 7 maçta 4 galibiyetle Play-Off potasına giren Aliağa Petkimspor'da Yiğit Onan performansıyla fark yarattı. Geçen sezon Manisa Basket'te 10.9 sayı ortalaması yakalayan Onan, bu sezon ligdeki ilk 7 maçta 10.5 sayı, 5.5 ribaund ve 1.5 asist ortalamasına ulaştı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 7 maçta 4 galibiyetle Play-Off potasına yerleşen Aliağa Petkimspor'da Yiğit Onan performansıyla fark yarattı. Türk basketbolunun en önemli eski yıldızlarından Ömer Onan'ın oğlu olan 24 yaşında, 2.08 boyundaki uzun forvet, geçen sezon Manisa Basket'teki etkili performansını Petkimspor'da da sürdürdü.

Geçen yıl Manisa Basket formasıyla 10.9 sayı, 4.9 ribaund, 1.9 asist ve 11.7 verimlilik puanı ortalamalarıyla sezonu tamamlayıp Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun En Çok Gelişme Gösteren Genç Oyuncusu seçilen Yiğit, son Trabzonspor deplasmanında 15 sayı, 6 ribaund, 4 asistle oynadı. Yiğit Onan, ligde ilk 7 maçta 10.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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