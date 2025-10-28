Haberler

Aliağa Petkimspor, CSM Oradea'yı Ağırlıyor

Aliağa Petkimspor, CSM Oradea'yı Ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya temsilcisi CSM Oradea'yı konuk edecek. Maç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara ücretsiz olacak.

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu üçüncü maçında yarın Romanya temsilcisi CSM Oradea'yı konuk edecek.

FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, üçüncü karşılaşmasında yarın Romanya temsilcisi CSM Oradea'yı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda oynanacak. Avrupa arenasında yoluna galibiyetle devam etmeyi hedefleyen İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karşılaşma çocuklara ücretsiz olacak.

Aliağa Petkimspor, bu önemli maçın ardından 5 Kasım Çarşamba günü bir başka Romanya temsilcisi Corona Brasov'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Türk futbolunda neler oluyor? Bahis skandalı futbolculara da sıçradı

Türk futbolundaki bahis skandalı futbolculara da sıçradı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.