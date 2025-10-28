Aliağa Petkimspor, CSM Oradea'yı Ağırlıyor
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya temsilcisi CSM Oradea'yı konuk edecek. Maç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara ücretsiz olacak.
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu üçüncü maçında yarın Romanya temsilcisi CSM Oradea'yı konuk edecek.
FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, üçüncü karşılaşmasında yarın Romanya temsilcisi CSM Oradea'yı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda oynanacak. Avrupa arenasında yoluna galibiyetle devam etmeyi hedefleyen İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karşılaşma çocuklara ücretsiz olacak.
Aliağa Petkimspor, bu önemli maçın ardından 5 Kasım Çarşamba günü bir başka Romanya temsilcisi Corona Brasov'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İZMİR