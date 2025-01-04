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Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Deplasmanda Yenerek 3. Periyotta Öne Geçti

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Deplasmanda Yenerek 3. Periyotta Öne Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 72-67 mağlup etti. Maç, Gazanfer Bilge Salonu'nda gerçekleşti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 72-67 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler : Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Yannick Franke 20, Market Starks 16, Nikola Rebıc 3, Emircan Koşut, Rade Zagorac 4, Jermaine Love 14, Erdi Gülaslan, Martynas Sajus 10, Yesukan Onar, Evan Bruinsma

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Aliağa Petkimspor : DeWayne Russell 6, Breein Tyree 20, Bryson Williams 13, Troy Selim Sav 2, Damyean Dotson 3, Yavuz Gültekin 4, Wesley Van Beck 13, Jaime Echenique 8, Peyton Aldridge 3, Anıl Osman Cevahir

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 19-23 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 42-40 (Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 54-62 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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