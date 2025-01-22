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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü ve son maçında İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u 93-85 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İzmir temsilcisi, bu turda Tenerife, Manresa ve Reggio Emilia ile karşılaşacak.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü ve son maçında İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u 93-85 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İzmir ekibi, bu turda Tenerife, Manresa ve Reggio Emilia ile kozlarını paylaşacak.

Salon: Azerbaycan Bakü Spor Sarayı

Hakemler: Boris Krejic, Gvidas Gedvılas, Martin Horozov

Aliağa Petkimspor: Damyean Dotson 14, Wesley Van Beck 16, DeWayne Russell 13, Bryson Williams 7, Breein Tyree 15, Troy Selim Sav 2, Yavuz Gültekin, Peyton Aldridge 10, Jaime Echenique 16

Başantrenör: Burak Gören

Hapoel Netanel Holon: İlyas Mitrou-Uzun 13, Jalen Adams 15, Yotam Hanochi 11, Michale Kyser 10, Dakarai Tucker 10, Idan Zalmanson 15, Netanel Artzi 4, Yiftah Ziv 12

Başantrenör: Guy Goodes

1. Periyot: 23-27 (Hapoel Netanel Holon lehine)

Devre: 51-48 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Devre: 72-66 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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