Haberler

Aliağa Petkimspor Avrupa Kupası'nda Kıbrıs'ta Mağlup Oldu

Aliağa Petkimspor Avrupa Kupası'nda Kıbrıs'ta Mağlup Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Avrupa Kupası C Grubunda mücadele eden Aliağa Petkimspor, deplasmanda Petrolina AEK'ya 84-78 yenildi. Maç, Larnaka'daki Kition Atletizm Merkezi'nde oynandı.

FIBA Avrupa Kupası C Grubun ikinci haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK'ya 84-78 mağlup oldu.

Salon: Larnaka, Kition Atletizm Merkezi

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Roko Hordov (Hırvatistan), Ori Şalhavi (İsrail)

Petrolina AEK: Tavelon Hollingsworth 18, Talon Cooper 12, Ioannis Giannaras 11, Georgios Varsos 3, Askam Nottage 9, Jayveous McKinnis 19, Jesse Hunt 8, lakovos Panteli 2, Jamar Diggs 2

Başantrenör: Christophoros Livadiotis

Aliağa Petkimspor: Boran Güler, Efianayi 17, Franke 20, Blumbergs 8, Floyd 4, Scrubb 8, Mustafa Kurtuldum, Utomi, Yunus Sonsırma 6, Troy Selim Şav 1, Sajus 14

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 22-22

Devre: 39-36 (Petrolina AEK lehine)

3. Periyot: 61-51 (Petrolina AEK lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Beşiktaş zorlu Konyaspor deplasmanında 2 golle zafere ulaştı

7 önemli eksik Beşiktaş'a farketmedi! Konya'da kritik 3 puan
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'dan 13 yıl sonra bir ilk

Avrupa Fatihi Galatasaray! 13 yıl sonra bir ilk yaşandı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
İki rekor birden kırıp tarihe geçen Osimhen'den ilk açıklama

İki rekor birden kırıp tarihe geçen Osimhen'den ilk açıklama
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Maça damga vuran görüntü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.