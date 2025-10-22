Aliağa Petkimspor Avrupa Kupası'nda Kıbrıs'ta Mağlup Oldu
FIBA Avrupa Kupası C Grubunda mücadele eden Aliağa Petkimspor, deplasmanda Petrolina AEK'ya 84-78 yenildi. Maç, Larnaka'daki Kition Atletizm Merkezi'nde oynandı.
FIBA Avrupa Kupası C Grubun ikinci haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK'ya 84-78 mağlup oldu.
Salon: Larnaka, Kition Atletizm Merkezi
Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Roko Hordov (Hırvatistan), Ori Şalhavi (İsrail)
Petrolina AEK: Tavelon Hollingsworth 18, Talon Cooper 12, Ioannis Giannaras 11, Georgios Varsos 3, Askam Nottage 9, Jayveous McKinnis 19, Jesse Hunt 8, lakovos Panteli 2, Jamar Diggs 2
Başantrenör: Christophoros Livadiotis
Aliağa Petkimspor: Boran Güler, Efianayi 17, Franke 20, Blumbergs 8, Floyd 4, Scrubb 8, Mustafa Kurtuldum, Utomi, Yunus Sonsırma 6, Troy Selim Şav 1, Sajus 14
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 22-22
Devre: 39-36 (Petrolina AEK lehine)
3. Periyot: 61-51 (Petrolina AEK lehine) - İZMİR