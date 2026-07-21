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Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas'ı kadrosuna kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas ile anlaştı. NCAA'de 3000 sayı barajını aşan Abmas, G League ve Porto Riko liglerinde oynadıktan sonra Utah Jazz forması giydi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyun kurucumuz Max Abmas oldu. NCAA parkelerinde 3000 sayı barajını aşarak tarih yazan, geçtiğimiz sezonu G League ve Porto Riko liglerinde tamamlayan, son olarak NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz forması giyen oyun kurucu Max Abmas, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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