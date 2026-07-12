Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Keandre Cook'u kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Keandre Cook'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Keandre Cook'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Keandre Cook. Geçtiğimiz sezonu İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Tel Aviv'de tamamlayan Birleşik Amerikalı oyuncu Keandre Cook, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör