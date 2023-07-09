Aliağa Petkimspor, 4 yabancı oyuncuyla yollarını ayırdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, geçen sezonki kadrosundan Omar Prewitt, Kenny Chery, Josh Perkins ve Phill Booth ile sözleşme yenilememe kararı aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki kadrosundan yabancılar Aldridge ve Simmons'la sözleşme yenileyen Aliağa Petkimspor, 4 isimle ise vedalaştı. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından geçen sezondan 4 yabancı için yayınlanan veda mesajında, "2022-23 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Omar Prewitt, Kenny Chery, Josh Perkins ve Phill Booth ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor