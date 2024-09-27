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Aliağa Petkimspor, 2.17 Metrelik Pivot Ahmet Kerim Andıç'ı Altyapısına Kazandırdı

Aliağa Petkimspor, 2.17 Metrelik Pivot Ahmet Kerim Andıç'ı Altyapısına Kazandırdı
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, 2008 jenerasyonunun önemli oyuncularından 2.17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç'ı altyapısına transfer etti. U16 Milli Takım pivotu Andıç, kulüp ile uzun süreli bir sözleşme imzalarken, antrenmanlarına da başladı.

Aliağa Petkimspor, 2.17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç'ın altyapıya transfer edildiğini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, altyapıya bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, 2.17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç'ın altyapıya transfer edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2008 jenerasyonunun önemli isimlerinden, 2.17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç altyapımıza transfer olmuş ve kendisiyle uzun süreli bir sözleşme imzalanmıştır. U16 Milli Takımımızın pivotu olan Ahmet Kerim, Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörümüz Kenan Bajramovic ile çalışmalara başlamış olup, BGL ve altyapı takımlarımızda forma giyecektir. Kendisine Petkimspor forması altında başarılar diliyor ve "'Ailemize hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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