Aliağa Helvacı Spor, Yeni Bir Rekorla Lider Oldu

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta fırtına gibi esen Aliağa Helvacı Spor, sahasında ağırladığı Yapıcıoğlu Başdaş Spor'u 11-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 36'ya yükselten Aliağa Helvacı Spor, en yakın takipçisi Anakaya Özçamdibispor'un kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa Helvacı Spor, ilk yarıda oyunun tamamına hakim oldu. 10. dakikada Kemal Atamer'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, daha sonra Doğukan Can (12', 24'), İzzet Enes Topuz (38', 45' ) ve Samet Güneş (22', 24 ') ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 7-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Aliağa Helvacı Spor, oyuna ikinci yarıda dahil olan Sadık Buzoğlu (46', 65', 85', 74') ve Yağmur Taş (53') ile skoru 11-0'a getirdi.

Bu önemli galibiyet ile puanını 36'ya çıkaran Aliağa Helvacı,Anakaya Özçamdibispor 'un deplasmanda Nafiz Gürman'a 3-1 yenilmesinden sonra liderlik koltuğuna oturdu. - İZMİR