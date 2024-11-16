Aliağa Helvacı Spor, Koyundere Gençlikspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Kazandı
İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Aliağa Helvacı Spor, Koyundere Gençlikspor'u deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü 84. dakikada İzzet Enes Topuz'dan geldi.
İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda Koyundere Gençlikspor'u takımını 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Menemen Koyundere sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de pozisyon üretmesine rağmen gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda dakikalar 84'ü gösterdiğinde İzzet Enes Topuz, Aliağa Helvacı takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmayınca Aliağa Helvacıspor mücadeleyi 1-0 kazandı. - İZMİR