Aliağa Helvacı Spor, Bornova Hitab Spor'u 4-0 ile Geçti

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Helvacı Spor, evinde karşılaştığı Bornova Hitab Spor'u 4-0 mağlup etti.

Helvacı Stadında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Aliağa Helvacı Spor, 11. dakikada Metin Deniz Olpak'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili olan Aliağa ekibi, 54. dakikada Barış Geldiler, 82. dakikada Doğukan Can ve 89. dakikada İzzet Enes Topuz'un attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu - İZMİR