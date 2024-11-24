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Aliağa Helvacı Spor, Bornova Hitab Spor'u 4-0 ile Geçti

Aliağa Helvacı Spor, Bornova Hitab Spor'u 4-0 ile Geçti
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İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Helvacı Spor, evinde karşılaştığı Bornova Hitab Spor'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Aliağa, ikinci yarıda da etkili bir performans sergiledi.

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Helvacı Spor, evinde karşılaştığı Bornova Hitab Spor'u 4-0 mağlup etti.

Helvacı Stadında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Aliağa Helvacı Spor, 11. dakikada Metin Deniz Olpak'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili olan Aliağa ekibi, 54. dakikada Barış Geldiler, 82. dakikada Doğukan Can ve 89. dakikada İzzet Enes Topuz'un attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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