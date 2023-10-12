Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna firesiz devam ediyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı bir performans sergiliyor. İlk turda Turgutluspor'u, ikinci turda ise Uşakspor'u mağlup eden Aliağa, hedeflerine odaklandıklarını belirtti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ilk yılında 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğuna kurulurken kalesinde yalnız 1 gol gören Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna firesiz devam ediyor. Kupada ilk turda 3'üncü Lig'in güçlü takımlarından Turgutluspor'u deplasmanda 3-1 yenerek eleyen Aliağa, ikinci turda da 2'nci Lig ekibi Uşakspor'u yine deplasmanda 4-1'le geçerek safdışı bıraktı.

Bu sezon oynadığı 7'nci profesyonel maçta da yenilgi yüzü görmeyip 6 galibiyet alan sarı-siyahlılarda teknik direktör Hakan Şapcı, "Kupada tur atlamanın mutluluğunu yaşıyoruz ancak rehavete kapılmadan ligdeki 52 Orduspor deplasmanına odaklanacağız. İki kulvarda birden iyi durumdayız. Kupada hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek, ligde ise şampiyonluk. Hakettiğimiz başarıları alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.